Бесплатные занятия по зумбе пройдут на ВДНХ 2 ноября

Благодаря проекту "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки. В частности, 2 ноября на ВДНХ ждут любителей зумбы.

Также москвичей приглашают на тренировки в спортивные комплексы. В "Красном Октябре" можно сыграть в футбол, в комплексе "Движение" – заняться настольным теннисом. В комплексе "Малино" в Зеленограде проведут занятия по атлетической гимнастике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.