39-я Московская международная книжная ярмарка открылась в Гостином Дворе

Переворачиваем новую страницу: 2 сентября в Гостином Дворе открылась 39-я Московская международная книжная ярмарка. В этом году в старейшем литературном форуме страны принимают участие более 300 российских и зарубежных издательств.

Почетным гостем ярмарки стал Китай. Делегация КНР привезла в Москву почти пять тысяч экземпляров различных изданий. А на стенде, оформленном в стиле императорской библиотеки, гости могут увидеть выставку традиционной живописи с технологиями дополненной реальности.

В течение пяти дней посетителей ярмарки ждут более 500 событий на 13 тематических площадках: встречи с известными авторами, презентации литературных новинок и профессиональные дискуссии.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева узнала, чем мероприятие удивит столичных любителей книг.