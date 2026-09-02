Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 21:20

События

39-я Московская международная книжная ярмарка открылась в Гостином Дворе

39-я Московская международная книжная ярмарка открылась в Гостином Дворе

"Сити": фестиваль документального кино "Докер" в Москве

Паганини и Баха сыграли на тропических барабанах в летней студии Москвы 24

Московская международная книжная ярмарка завершается в столице

Выставку "Единая Россия – Родина талантов" открыли в Москве ко Дню города

В Москве подвели итоги фестиваля "Театральный бульвар"

"Новости дня": большую программу для посетителей подготовили в "Москино"

В кинопарке "Москино" показали, как создают фильмы

Итальянская певица Wiwo выступила в летней студии Москвы 24

В кинопарке "Москино" провели необычный квест

Переворачиваем новую страницу: 2 сентября в Гостином Дворе открылась 39-я Московская международная книжная ярмарка. В этом году в старейшем литературном форуме страны принимают участие более 300 российских и зарубежных издательств.

Почетным гостем ярмарки стал Китай. Делегация КНР привезла в Москву почти пять тысяч экземпляров различных изданий. А на стенде, оформленном в стиле императорской библиотеки, гости могут увидеть выставку традиционной живописи с технологиями дополненной реальности.

В течение пяти дней посетителей ярмарки ждут более 500 событий на 13 тематических площадках: встречи с известными авторами, презентации литературных новинок и профессиональные дискуссии.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева узнала, чем мероприятие удивит столичных любителей книг.

Читайте также
культурагородвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика