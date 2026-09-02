Телеканал Москва 24 разыграл фирменный мерч среди зрителей

Телеканал Москва 24 подвел итоги розыгрыша "Районы, кварталы". Участникам нужно было угадать московский район, который сильно изменился за последние годы. Правильный ответ – Фили-Давыдково.

С помощью рандомайзера выбрали одного победителя – Ларису, номер телефона которой заканчивается на 37-20.

Розыгрыш проводится в будни. В День города всех победителей соберут в студии на Тверской улице, где ведущие подарят им мерч телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.