02 сентября, 17:30Общество
Телеканал Москва 24 разыграл фирменный мерч среди зрителей
Телеканал Москва 24 подвел итоги розыгрыша "Районы, кварталы". Участникам нужно было угадать московский район, который сильно изменился за последние годы. Правильный ответ – Фили-Давыдково.
С помощью рандомайзера выбрали одного победителя – Ларису, номер телефона которой заканчивается на 37-20.
Розыгрыш проводится в будни. В День города всех победителей соберут в студии на Тверской улице, где ведущие подарят им мерч телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.