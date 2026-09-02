Адвокат назвала несоблюдение законов главной проблемой при нападениях собак

Главная проблема с нападениями собак на людей заключается не в отсутствии законов, а в их исполнении. По словам адвоката, кандидата юридических наук Елены Сениной, действующие нормы о содержании и выгуле животных зачастую не соблюдаются, а нарушителей не всегда привлекают к ответственности.

Она отметила, что ужесточать законодательство можно сколько угодно, но без контроля и реального применения норм на практике это не даст результата. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.