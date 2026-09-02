Более 130 тыс недобросовестных ресурсов по продаже лекарств заблокировали в РФ за 6 лет

Более 130 тысяч недобросовестных интернет-ресурсов по продаже лекарств заблокировали за 6 лет. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Благодаря обязательной маркировке каждый пациент при желании может проверить медицинское изделие, которое он хочет купить в интернете.

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