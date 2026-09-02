Компактный район Москвы показали в рубрике "Районы, кварталы"

Компактный район показали в эфире телеканала Москва 24 в рамках рубрики "Районы, кварталы". На его территории много зеленых зон, магазинов, школ, поликлиник и современных жилых комплексов. Район находится достаточно далеко от центра, но при этом хорошо связан с другими территориями столицы.

Зрителям предлагают угадать, какой район показали в эфире, и прислать ответ в чат-бот. Необходимо указать именно название района, а также имя и номер телефона. Победителя определят в 17:00 с помощью рандомайзера. В День города всех победителей розыгрышей пригласят в студию на Тверской и подарят мерч телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.