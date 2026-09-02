Жители Царицына нашли дом для гуся из Аршиновского парка

Жители Царицына нашли новый дом для гуся, который больше недели жил у пруда в Аршиновском парке. Птицу заметили среди уток и голубей. По словам местных жителей, гусь громко кричал по ночам и мог самостоятельно не находить корм.

Орнитолог объяснил, что домашняя птица не приспособлена к жизни в дикой природе и не сможет самостоятельно выжить. Волонтеры и жители поймали гуся специальной сеткой и передали его в частное подворье на постоянное содержание.

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