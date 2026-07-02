Выставка к 85-летию Внуково открылась на Страстном бульваре

Выставка "Легенды Московского неба", посвященная 85-летию аэропорта Внуково, открылась на Страстном бульваре в центре Москвы. На стендах представлены редкие кадры от первых самолетов до современной техники, многие из которых показаны широкой публике впервые.

Заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов отметил, что авиагавань Внуково является единственным аэропортом, расположенным на территории Москвы, и одним из лучших в мире. Экспозиция будет интересна молодежи и поможет определиться с выбором профессии в авиационной сфере.

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