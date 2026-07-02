Эксперты рассказали, как Москва формирует ответственное владение животными

Выездное заседание круглого стола фракции партии "Единая Россия" в Московской городской думе "Развитие культуры ответственного владения животными в Москве" прошло 2 июля на площадке кинологического парка на Кольской улице. Участники обсудили развитие инфраструктуры для выгула собак, поддержку служебного собаководства, этику общения владельцев животных, а также роль городских сервисов, волонтерских организаций и профильных специалистов в формировании ответственного отношения к животным.

В мероприятии приняли участие депутаты Московской городской думы, кинологи, владельцы домашних питомцев, дрессировщики собак, представители профильных организаций и городского сообщества владельцев животных. Эксперты отметили, что развитие специализированных площадок, проведение мероприятий с участием кинологов, ветеринаров и зоопсихологов, а также запуск цифровых сервисов меняют саму философию содержания питомцев в мегаполисе.

Площадки и просвещение

Участники круглого стола подчеркнули, Москва формирует целостную городскую культуру, в которой забота о питомце сочетается с ответственностью перед соседями, районом и городской средой.

"Как владелец русского охотничьего спаниеля я хорошо понимаю, насколько важна для собаководов продуманная городская инфраструктура. Владельцу нужна площадка, где можно спокойно выгулять питомца, получить совет кинолога и обменяться опытом с другими хозяевами. По данным правительства Москвы, в столице в рамках проекта "Питомцы в Москве" с 2021 года оборудовано более 100 современных пространств, четверть из которых введена в эксплуатацию в прошлом году. Такие площадки постепенно становятся центрами притяжения для владельцев питомцев и формируют городское сообщество собаководов. Здесь проходят лекции, консультации ветеринаров, цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник" и другие мероприятия", – сказал советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист Олег Леонов.

По его словам, просветительские мероприятия создают вокруг этих пространств постоянную среду общения: владельцы собак договариваются о совместных занятиях, обмениваются опытом и получают практические рекомендации по уходу и воспитанию питомцев. Кинологический парк на Кольской улице уже работает в этой логике. Одно из крупных последних событий – фестиваль "Собака – друг на службе Отечества".

Собаки на службе

Как отметил участник СВО, исполнительный секретарь окружного отделения партии "Единая Россия" САО Москвы Эльдар Шарипов, кинологические парки становятся ключевыми площадками, где горожанам показывают работу служебных собак и объясняют их роль в обеспечении безопасности. На фестивалях и показательных выступлениях участвуют животные из кинологических служб МВД, Росгвардии, МЧС, Федеральной таможенной службы, поисково-спасательных отрядов и социальных проектов.

"В нашей стране у служебного собаководства большая история, и особое место в ней занимает Великая Отечественная война. По данным Музея Победы, в Красной Армии служили около 60 тысяч собак разных пород: они искали раненых, доставляли боеприпасы и донесения, находили мины и участвовали в Параде Победы 1945 года. Один из самых известных примеров — пес-миноискатель Джульбарс. С сентября 1944 по август 1945 года он обнаружил 7 468 мин и более 150 снарядов. За такими результатами всегда стояли подготовка, доверие между проводником и собакой, дисциплина и забота. Поэтому, говоря о современной инфраструктуре для питомцев, мы говорим о культуре, в которой владелец понимает ответственность за животное, умеет с ним работать и видит в собаке помощника и друга", – сказал он.

Шарипов добавил, что открытые тренировки, консультации и мастер-классы на площадках"Питомцы в Москве" позволяют перенести элементы служебной выучки в повседневную практику владельцев, укрепляя культуру контроля за собакой и ответственного отношения к ней.

Цифровые сервисы

Отдельное внимание участники круглого стола уделили столичным цифровым инструментам, которые делают заботу о питомцах более удобной. На портале mos.ru доступно около 60 ветеринарных услуг, а сервисом "Запись на прием к ветеринарному врачу" за время его работы воспользовались более миллиона раз. В этом году добавили 22 новые услуги, включая запись к узкопрофильным специалистам и дополнительные услуги на дому. Помимо этого, на mos.ru стала доступна телеветеринария – онлайн-консультации со специалистами государственных ветклиник.

Участники круглого стола также обсудили вопросы совершенствования законодательства в части ответственности владельцев животных, регулирования мест выгула и противодействия жестокому обращению с животными. Отдельно была отмечена роль волонтерских организаций, которые консультируют будущих владельцев и участвуют в просветительской работе.

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