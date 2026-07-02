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Новости

02 июля, 14:00

Город

Панорамные виды столицы откроются с двух новых аттракционов в парке "Орион" на ВДНХ

Панорамные виды столицы откроются с двух новых аттракционов в парке "Орион" на ВДНХ

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Посетителей парка "Орион" на ВДНХ ждут полеты на высоте 60 метров

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Панорамными видами столицы с высоты 60 метров смогут насладиться посетители двух новых экстремальных аттракционов, которые открылись в тематическом парке "Орион" на ВДНХ. Помимо живописных видов, гостей ждут полеты на высоте 20-этажного дома и вращение с эффектом невесомости.

Генеральный директор инвестиционной компании "Орион" Андрей Кунов рассказал, что от идеи до реализации проекта прошло около 1 года, стадия становления заняла последние полгода. Ежедневно каждый аттракцион посещают примерно 1 тысяча гостей. С открытием новых аттракционов в парке "Орион" в этом году уже работают 5 аттракционов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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