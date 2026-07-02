02 июля, 13:30Транспорт
В электродепо "Солнцево" машинистов обучат управлению поездами "Москва-2026"
В столичном электродепо "Солнцево" проводят подготовку машинистов, которые будут управлять новейшими поездами "Москва-2026". 12 современных составов будут перевозить пассажиров после открытия Рублево-Архангельской линии.
Когда новые поезда выйдут на рейсы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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