В электродепо "Солнцево" машинистов обучат управлению поездами "Москва-2026"

В столичном электродепо "Солнцево" проводят подготовку машинистов, которые будут управлять новейшими поездами "Москва-2026". 12 современных составов будут перевозить пассажиров после открытия Рублево-Архангельской линии.

Когда новые поезда выйдут на рейсы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.





