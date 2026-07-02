Более 4,5 тысячи детей отдохнули в спортивно-патриотических лагерях Москвы

В Москве подвели первые итоги работы спортивно-патриотических лагерей. В этом сезоне в них уже отдохнули более 4,5 тысячи детей.

Школьники изучают пожарную и тактическую подготовку, занимаются спортом, участвуют в походах и культурной программе.

Впервые такие лагеря открылись в 2025 году. В этом сезоне их количество увеличилось с 3 до 10. За все смены в них смогут отдохнуть 13 тысяч школьников.

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