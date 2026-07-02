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02 июля, 09:30

Общество

Верховный суд разъяснил правила оспаривания сделок с квартирами

Верховный суд разъяснил правила оспаривания сделок с квартирами

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Тем, кто планирует продать квартиру или дом в России, нужно самим следить за условиями сделки. Невнимательность продавца не может быть основанием для признания соглашения недействительным. Об этом заявили в Верховном суде.

Разъяснения по этому вопросу потребовалось дать после громкого дела о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Верховный суд указал, что в подобных случаях пострадавший должен доказать, что в момент совершения сделки находился под психологическим давлением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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