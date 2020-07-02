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02 июля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Новости дня": на вокзалах Москвы из-за жары будут раздавать питьевую воду

Движение ограничат в трех округах Москвы из-за ночного велофестиваля

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Дополнительный плавучий причал "Киевский" откроется на 4-м маршруте электросудов. Сейчас на причале проводят пусконаладочные работы турникетов и сетевого оборудования. С нового причала можно будет пересаживаться между 1-м речным маршрутом Киевский – Парк "Фили" и 4-м Лужники – Киевский.

"По проекту ЦОДД на пересечении улицы Клары Цеткин, Новопетровского и Фармацевтического проездов обустроили круговой перекресток. Он позволил открыть 5 дополнительных направлений движения и сократить перепробег для водителей в среднем на 1 километр, улучшить проезд участка для городского транспорта. До конца года планируем обустроить в городе около 25 таких компактных перекрестков", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Крупнейшему в Европе Дому для электробусов "Красная Пахра" – 4 года. Более половины электробусных маршрутов в ТиНАО обслуживает парк "Красная Пахра".

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