Россия ограничит ввоз баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении с 3 июня

Россия ограничит с 3 июня ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. До этого Россельхознадзор приостановил ввоз армянских свежих помидоров, огурцов, перцев, зелени и некоторых фруктов и ягод.

В ведомстве пояснили, что за год выявили более 180 случаев карантинных объектов и другие нарушения. Эксперты считают, что ограничение импорта из Армении не сильно отразится на ассортименте и ценах в московских магазинах.

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