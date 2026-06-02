Телеканал Москва 24 на ПМЭФ будет представлять ведущий программы "Деньги 24" Цыганков

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Команда телеканала Москва 24 уже отправилась в Северную столицу для работы на мероприятии.

На ПМЭФ канал уже на протяжении многих лет представляет ведущий программы "Деньги 24" Константин Цыганков. В Петербурге ему предстоит работать в более жестком режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.