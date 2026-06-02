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Новости

02 июня, 22:30

Экономика

Телеканал Москва 24 на ПМЭФ будет представлять ведущий программы "Деньги 24" Цыганков

Телеканал Москва 24 на ПМЭФ будет представлять ведущий программы "Деньги 24" Цыганков

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"Деньги 24": ставка по образовательному кредиту в России составила 3%

Россельхознадзор расширил ограничения на ввоз продукции из Армении

"Деньги 24": курс рубля начал снижаться на валютном рынке

"Деньги 24": Мосбиржа провела эксперимент с участием ИИ-агентов на торгах

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Участники из более чем 130 стран соберутся на ПМЭФ в Санкт-Петербурге

Петербургский международный экономический форум начнет работу 3 июня

"Деньги 24": эксперт назвал факторы, влияющие на курс рубля

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Команда телеканала Москва 24 уже отправилась в Северную столицу для работы на мероприятии.

На ПМЭФ канал уже на протяжении многих лет представляет ведущий программы "Деньги 24" Константин Цыганков. В Петербурге ему предстоит работать в более жестком режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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