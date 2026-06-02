Путин указал на проблему чрезмерного использования латиницы в рекламе

Латиница на рекламных вывесках в России часто используется необоснованно. На это обратил внимание Владимир Путин в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Президент отметил, что рекламу брендов мирового уровня можно оформлять так, чтобы она была удобнее для российских потребителей.

Путин также сообщил о формировании дисциплины "Русский язык как государственный", которая в перспективе должна войти в ядро вузовских программ.

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