Артисты из 12 стран приедут в Москву на фестиваль циркового искусства "Идол"

В Москву съезжаются артисты из 12 стран для участия в 10-м фестивале циркового искусства "Идол". Об этом сообщили на пресс-конференции в цирке на проспекте Вернадского. Фестиваль уже идет, программа доступна на сайте цирка.

Фестиваль проводится под знаменем "Русские сезоны", все оформление связано с временами года по словам режиссера-постановщика Большого Московского цирка Дарьи Пурчинской. Мероприятие продлится до 12 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.