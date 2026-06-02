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02 июня, 22:30

Безопасность

Эксперт "Лаборатории Касперского" назвал способы защиты от прослушки и взлома

Эксперт "Лаборатории Касперского" назвал способы защиты от прослушки и взлома

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Антивирусные программы помогают повысить безопасность устройств и снизить риск взлома, сообщил директор центра анализа угроз "Лаборатории Касперского" Игорь Кузнецов.

По его словам, специальные устройства, блокирующие радиосигналы не дают полной защиты от записи разговоров.

Эксперт порекомендовал при обсуждении чувствительных тем убирать смартфоны в отдельное помещение, поскольку при наличии шпионского ПО они могут записывать разговоры, передавать данные, а также получать доступ к камере устройства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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