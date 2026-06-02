Эксперт связал ситуацию с работами Эрнста Неизвестного с недостаточной проверкой данных

Ситуация с работами Эрнста Неизвестного на выставке в Третьяковской галерее могла возникнуть из-за недостаточной проверки информации о происхождении экспонатов. Об этом рассказал арт-эксперт и учредитель международной выставки антиквариата и изобразительного искусства Алексей Волобаев.

По его словам, выставку курировали не сотрудники галереи. Эксперт также отметил, что случаи с сомнениями в подлинности произведений искусства регулярно происходят даже на крупнейших мировых аукционах.

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