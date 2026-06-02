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Новости

02 июня, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 2 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 2 июня

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Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне 35-го километра МКАД. Об этом сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут строительные работы на Бутырской улице, а также аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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