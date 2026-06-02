ФСБ раскрыла операцию западных спецслужб по внедрению шпионского ПО в смартфоны чиновников

ФСБ России раскрыла операцию западных спецслужб по внедрению вредоносных программ на мобильные устройства высокопоставленных служащих. ПО позволяло прослушивать разговоры, читать переписку, вести аудио- и видеонаблюдение с использованием возможностей крупных международных IT-корпораций.

По данным оперативников, взлом устройств обходится дешевле вербовки информаторов. Полученную информацию планировали использовать как компромат. Расследование уголовного дела продолжается: устанавливаются исполнители, потерпевшие и объем утечки. Отмечается, что сорвана многоуровневая операция с координацией со стороны нескольких государств.

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