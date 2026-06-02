Тему защиты от простуд на фоне сезона кондиционеров обсудят в программе "Миллион вопросов"

С приходом тепла москвичи массово включили сплит-системы, и как следствие выросло число простуд и насморков. Как защитить себя и не болеть, обсудят в программе "Миллион вопросов" 2 июня в 17:30.

В программе также ответят на вопросы о том, почему люди годами терпят заложенный нос и частые ангины, как правильно промывать нос и когда храп становится угрозой для сердца и мозга.

Вопросы для ЛОР-врача высшей категории Владимира Зайцева можно отправить в чат-боте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.