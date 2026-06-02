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Новости

Новости

02 июня, 07:30

Происшествия

Новости мира: более 300 авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна "Чанми"

Новости мира: более 300 авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна "Чанми"

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Более 300 авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна "Чанми". Сильный ветер и проливные дожди нарушили работу аэропортов на юге страны. Авиакомпании начали отменять вылеты заранее, чтобы избежать рисков для пассажиров. Сейчас тайфун движется в северо-восточном направлении со скоростью около 25 километров в час, известно о 9 пострадавших.

У берегов Норвегии подняли уникальный артефакт эпохи морской торговли. Со дна моря извлекли коллекцию китайского фарфора с судна, затонувшего, предположительно, более 200 лет назад. Чаши, тарелки и другие предметы прекрасно сохранились благодаря холодной воде и большой глубине. Теперь находки предстоит изучить историкам и реставраторам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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