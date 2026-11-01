В столице набирает популярность опасная фотолокация с видом на "Москва-Сити"

В соцсетях набирают популярность ролики с необычным видом на "Москва-Сити" с набережной между железнодорожными мостами и проспектом Багратиона. Ради эффектных снимков москвичи и туристы проникают за строительный забор через отверстие в ограждении. При этом проход на территорию для посторонних закрыт.

Юристы напоминают, что за самовольное проникновение на охраняемую территорию предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей, обязательные работы до 40 часов или административный арест до 5 суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

