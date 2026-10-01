Еще 14 подозреваемых в кредитном мошенничестве задержали в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье задержали еще 14 подозреваемых в кредитном мошенничестве. Среди них предполагаемый организатор, 29-летний житель столицы, трое агентов, восемь заемщиков и два водителя. Об этом рассказали в МВД.

Ранее полицейские задержали 16 участников этой преступной группировки. По данным МВД, они оформляли займы под залог автомобилей и предоставляли поддельные справки о трудоустройстве, не планируя возвращать долги. Общий ущерб банков составил около 60 миллионов рублей.

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