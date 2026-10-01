Зубную щетку с ИИ сняли с продажи после жалоб пользователей

Зубную щетку с искусственным интеллектом сняли с продажи после жалоб пользователей. По их словам, внутрь устройства попадала вода, из-за чего оно могло выйти из строя уже после первой чистки. Также пользователи сообщали о появлении конденсата, сбоях в работе струи и полном отказе щетки.

Гаджет в сентябре представил известный производитель фенов и пылесосов. Над его разработкой 6 лет работали сотни инженеров, а на создание устройства потратили сотни миллионов долларов. В России такая щетка стоила бы больше 40 тысяч рублей.

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