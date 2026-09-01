В Москве открыли 145 образовательных учреждений к 1 сентября

В Москве открыли 145 образовательных учреждений к началу учебного года, среди них 100 школ после реконструкции. Теперь они соответствуют потребностям современных образовательных программ.

Одно из таких зданий находится в Пресненском районе, это школа № 1520 имени Капцовых. Там оборудовали универсальные и специализированные классы. Есть кабинеты с трансформируемыми перегородками для олимпиад и лабораторных работ. В медиатеке можно решать тесты и проводить собрания. В актовом зале проходят концерты и спектакли.

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