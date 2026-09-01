Эксперт рассказал о хранении и выводе цифрового рубля

Цифровой рубль хранится в распределенной базе данных Банка России, а обычный безналичный рубль учитывается в базе банка, где открыт счет. Об этом рассказал председатель Комиссии по платежным системам Андрей Михайлишин.

Счет цифрового рубля является единым для одного человека и доступен через разные банки. Например, если на нем находится 10 тысяч цифровых рублей, распоряжаться этой суммой можно через любой подключенный банк.

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