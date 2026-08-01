Оранжевый уровень опасности действует в Москве из-за 30-градусной жары

В столице установилась 30-градусная жара, действует оранжевый уровень опасности. Спасатели усилили патрулирование водоемов. Врачи напоминают об осторожности: возможны перегрев и судороги, советуют пить воду, носить головные уборы и обновлять солнцезащитный крем.

Программе реновации исполнилось 9 лет: за это время ввели более 500 жилых комплексов, ещt около 11 миллионов квадратных метров жилья строятся или проектируются. При возведении домов используются отечественные материалы и оборудование из 15 регионов, а в районах появились новые детские и спортивные площадки и обновленная инженерная инфраструктура.

С 1 августа самозанятые могут оформлять больничные при условии уплаты взносов, а пожилые москвичи, которым исполнилось 80 лет, получат бессрочную надбавку к пенсии. Кроме того, налоговые уведомления начнут автоматически приходить в личный кабинет на "Госуслугах".

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