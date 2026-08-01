01 августа, 19:15Спорт
Велогонка на Садовом кольце завершилась
В Москве проходит велогонка на Садовом кольце с дистанцией более 100 километров, позже в центре стартует ночной велофестиваль. Участники уже финишируют и делятся впечатлениями: отмечают эмоциональный подъем, жару и отличные виды на город.
Один из гонщиков пришел вторым, отстав всего на полторы секунды, но остался доволен результатом. По словам спортсменов, трасса и атмосфера в Москве традиционно прекрасны.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.