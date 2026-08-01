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01 августа, 19:15

Спорт

Велогонка на Садовом кольце завершилась

Велогонка на Садовом кольце завершилась

Велогонка на Садовом кольце собрала спортсменов на дистанцию 100 километров

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В Москве проходит велогонка на Садовом кольце с дистанцией более 100 километров, позже в центре стартует ночной велофестиваль. Участники уже финишируют и делятся впечатлениями: отмечают эмоциональный подъем, жару и отличные виды на город.

Один из гонщиков пришел вторым, отстав всего на полторы секунды, но остался доволен результатом. По словам спортсменов, трасса и атмосфера в Москве традиционно прекрасны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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