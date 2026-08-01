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01 августа, 11:00

Шоу-бизнес

Двойник Сергея Жукова встретился с кумиром за кулисами концерта "Руки Вверх!"

Двойник Сергея Жукова встретился с кумиром за кулисами концерта "Руки Вверх!"

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Двойник Сергея Жукова Булат Бегаев встретился с артистом за кулисами концерта группы "Руки Вверх!" в "Лужниках". Мужчина стал известен в соцсетях благодаря сходству с певцом и роликам, где исполнял хиты группы за рулем автомобиля.

По словам Булата, на сходство с Сергеем Жуковым ему указывали еще со школьных лет. Незнакомцы часто принимали его за популярного певца, а после успеха роликов он решил записывать песни из репертуара группы каждый день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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