01 августа, 23:30Экономика
На столичных АЗС снимают ограничения на продажу топлива
На московских заправках постепенно отменяют лимиты на продажу топлива. Крупные сети уже начали отпускать бензин без ограничений, а некоторые увеличили максимальный объем заправки с 30 до 50 литров.
Эксперты связывают улучшение ситуации с ростом предложения на внутреннем рынке и восстановлением работы нефтеперерабатывающих предприятий. Для ускорения поставок правительство также временно разрешило некоторым заводам выпускать бензин стандарта "Евро-3" вместо "Евро-5".
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