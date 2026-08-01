На столичных АЗС снимают ограничения на продажу топлива

На московских заправках постепенно отменяют лимиты на продажу топлива. Крупные сети уже начали отпускать бензин без ограничений, а некоторые увеличили максимальный объем заправки с 30 до 50 литров.

Эксперты связывают улучшение ситуации с ростом предложения на внутреннем рынке и восстановлением работы нефтеперерабатывающих предприятий. Для ускорения поставок правительство также временно разрешило некоторым заводам выпускать бензин стандарта "Евро-3" вместо "Евро-5".

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