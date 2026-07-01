Москвичам рассказали, какие виды мяса пользуются особым спросом среди покупателей

В столице начался новый этап конкурса "Московское качество", в рамках которого потребители смогут отдать свои голоса в пользу разных продуктов.

Какие виды мяса, колбас и паштетов пользуются самым широким спросом среди покупателей? Какую роль играют мясо и рыба в рационе россиян? Что покупают охотнее – мясную вырезку или готовый фарш? Почему одни чаще всего приобретают рыбу в охлажденном виде, другие – в замороженном, а третьи предпочитают ту, что вылавливают из специального торгового аквариума?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

