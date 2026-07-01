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01 июля, 17:00

События

Москвичам рассказали, какие виды мяса пользуются особым спросом среди покупателей

Москвичам рассказали, какие виды мяса пользуются особым спросом среди покупателей

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В столице начался новый этап конкурса "Московское качество", в рамках которого потребители смогут отдать свои голоса в пользу разных продуктов.

Какие виды мяса, колбас и паштетов пользуются самым широким спросом среди покупателей? Какую роль играют мясо и рыба в рационе россиян? Что покупают охотнее – мясную вырезку или готовый фарш? Почему одни чаще всего приобретают рыбу в охлажденном виде, другие – в замороженном, а третьи предпочитают ту, что вылавливают из специального торгового аквариума?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

  • президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов;
  • заместитель руководителя проекта "Сделано в Москве" Дарья Шаронова;
  • первый заместитель руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Евгения Золотова;
  • руководитель направления развития потребительского рынка НКО "Рыбный союз" Сергей Гудков;
  • заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников.

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