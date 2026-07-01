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01 июля, 18:30

Общество

Телеканал "Россия 24" отмечает 20-летие вещания

Телеканал "Россия 24" отмечает 20-летие вещания

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Телеканал "Россия 24" отмечает 20 лет со дня начала вещания. За это время он вошел в число ведущих российских СМИ.

Заместитель гендиректора ВГТРК, главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов отметил, что новостной формат постоянно развивается прямо в эфире, адаптируясь к меняющимся запросам аудитории. Он также добавил, что "Россия 24" и Москва 24 развиваются как близкие по принципам вещания каналы.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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