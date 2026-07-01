В ЕК прокомментировали сообщения о визовых ограничениях для россиян

Еврокомиссия готовит целевые ограничительные визовые меры в рамках предстоящего пересмотра визового кодекса, сообщил официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт.

На фоне этих заявлений ряд стран ЕС уже изменил порядок приема документов на визы для россиян. Например, с 29 июня в Казани, Самаре и Уфе приостановлена работа визовых центров Венгрии. Кроме того, визовый центр Франции в Москве с 15 июля перестанет принимать документы на визы по нотариальной доверенности.

При этом эксперты не прогнозируют полного отказа от выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.