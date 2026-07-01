Бесплатные тренировки пройдут в Москве в рамках проекта "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки. На дворовых и парковых площадках вечером 1 июля ждут любителей танцевального фитнеса.

В спорткомплексе "Формула воды" пройдут тренировки по плаванию, а в центре проката "Строгино" можно покататься на байдарках и каноэ. На некоторые мероприятия необходимо заранее зарегистрироваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.