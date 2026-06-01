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01 июня, 22:45

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Благотворительная выставка "Искусство и дети: мир цифровых чудес" открылась в Москве

Благотворительная выставка "Искусство и дети: мир цифровых чудес" открылась в Москве

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1 июня в Галерее Омельченко состоялось открытие благотворительной выставки "Искусство и дети: мир цифровых чудес". Проект, организованный Альянсом по защите детей в цифровой среде и "VK Добро", посвящен тому, как дети видят технологии, цифровое будущее, безопасный интернет и взаимодействие человека с современными технологиями через искусство.

В художественном конкурсе приняли участие юные творцы от 6 до 17 лет из разных регионов России. В итоговую экспозицию вошли 247 работ. Все рисунки можно приобрести, а вырученные средства пойдут на благотворительные цели.

Мероприятие посетили медийные персоны: рэпер ST, певец Ираклий Пирцхалава, блогер Амиран Сардаров, актриса Мария Кравченко, актер Иван Кокорин.

С гостями выставки пообщались ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.

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