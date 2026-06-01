Новости мира: эстонский канатоходец прошел по стропе между высотками в Польше

В Варшаве эстонский канатоходец Яан Роозе прошел по стропе, натянутой между двумя высотными зданиями. Трюк выполнялся на высоте около 180 метров, дистанция составила примерно 500 метров.

В китайской провинции Юньнань на берегу озера Цзиньсю зацвели жакаранды, образовав лилово‑фиолетовую полосу вдоль воды. Период цветения длится всего несколько недель, в это время локация традиционно привлекает большое число туристов и фотографов.

В Японии на острове Окуносима, известном как "кроличий остров", обитает крупная популяция диких кроликов. Животные свободно гуляют по территории и играют с посетителями. Естественных врагов у них там нет, что способствует росту популяции.

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