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Новости

01 июня, 06:30

В мире

Новости мира: эстонский канатоходец прошел по стропе между высотками в Польше

Новости мира: эстонский канатоходец прошел по стропе между высотками в Польше

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В Варшаве эстонский канатоходец Яан Роозе прошел по стропе, натянутой между двумя высотными зданиями. Трюк выполнялся на высоте около 180 метров, дистанция составила примерно 500 метров.

В китайской провинции Юньнань на берегу озера Цзиньсю зацвели жакаранды, образовав лилово‑фиолетовую полосу вдоль воды. Период цветения длится всего несколько недель, в это время локация традиционно привлекает большое число туристов и фотографов.

В Японии на острове Окуносима, известном как "кроличий остров", обитает крупная популяция диких кроликов. Животные свободно гуляют по территории и играют с посетителями. Естественных врагов у них там нет, что способствует росту популяции.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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