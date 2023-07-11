Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:40

Общество

"Мой район": молодые ученые. Перово

"Мой район": молодые ученые. Перово

"Роскосмос" объявил четвертый открытый набор в космонавты

Новости часа: "Роскосмос" объявил очередной открытый набор космонавтов

"Мослекторий": Владислав Шевцов – о молниях в небе

Последняя европейская ракета Ariane-5 стартовала с космодрома во Французской Гвиане

"Мослекторий": Алексей Федоров – о квантовом поведении

Москвичам показали кадры суперлуния с МКС

Эксперты рассказали, как суперлуние может повлиять на Землю и людей

"Мослекторий": Кирилл Сутормин – о Трое

Первое в 2023 году суперлуние прошло 3 июля

В программе "Мой район" речь пойдет о молодых ученых, лауреатах премии правительства Москвы за 2022 год. Они расскажут о своих разработках в области медицины.

Молодой изобретатель из Политехнического Университета Семен Земцев, директор Московского техникума креативных индустрий имени Л. Б. Красина, куратор научно-популярного журнала "НАУ. Путеводитель по науке в Москве" Лиана Табатадзе и артист театра и кино Эдуард Флеров, выросший в семье ученых, расскажут, какие новые разработки появляются в науке. А заместитель директора Корпоративного университета, куратор премии правительства Москвы молодым ученым Анна Хехтель расскажет про помощь и поддержку столичным ученым. Подробнее – в программе "Мой район".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
наукаобществогородмедицинавидеоЕвгений Додолев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика