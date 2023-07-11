"Мой район": молодые ученые. Перово

В программе "Мой район" речь пойдет о молодых ученых, лауреатах премии правительства Москвы за 2022 год. Они расскажут о своих разработках в области медицины.

Молодой изобретатель из Политехнического Университета Семен Земцев, директор Московского техникума креативных индустрий имени Л. Б. Красина, куратор научно-популярного журнала "НАУ. Путеводитель по науке в Москве" Лиана Табатадзе и артист театра и кино Эдуард Флеров, выросший в семье ученых, расскажут, какие новые разработки появляются в науке. А заместитель директора Корпоративного университета, куратор премии правительства Москвы молодым ученым Анна Хехтель расскажет про помощь и поддержку столичным ученым. Подробнее – в программе "Мой район".