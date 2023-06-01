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17:30

Общество

"Мой район": единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова

"Мой район": единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова

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В Москве продолжается модернизация всей городской среды. Вслед за здравоохранением, образованием, ЖКХ проводится модернизация жизненно важной для страны сферы комплектования Вооруженных Сил. В рамках этой программы недалеко от станции метро "Тимирязевская", на улице Яблочкова, в апреле этого года открылся единый пункт отбора на военную службу по контракту. Он работает ежедневно.

Записаться на службу приходят все больше жителей столицы. Кандидатов встречают волонтеры и специалисты центра. Они помогают правильно оформить документы, а также рассказывают о льготах и выплатах. Для комфорта посетителей пункт отбора работает в режиме одного окна.

Об этом – в программе "Мой район".

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