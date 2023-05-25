МЧС выявило свыше 5 тыс нарушений в ходе проверок российских детских лагерей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ходе организованных проверок российских детских лагерей к летнему сезону сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций зафиксировали свыше 5 тысяч нарушений. Об этом рассказал замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов.

"Только за истекшие полгода в рамках подготовки к летнему сезону мы уже провели порядка 1,5 тысячи контрольно-надзорных мероприятий. На 2,5 тысячи объектах было выявлено более 5 тысяч нарушений", – цитирует его Агентство "Москва".

Вместе с этим Воронов рассказал, что органы пожарного надзора поставили на учет порядка 39 тысяч организаций отдыха и оздоровления детей.

Ранее Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам детского отдыха. Она будет работать в период с 2 мая по 2 июня 2023 года. В ведомстве дадут рекомендации по выбору организации для детского отдыха и сборах ребенка в детский лагерь. Обратиться можно по номеру телефона 8 (800) 555-49-43.