Депутат МГД Щитов отметил высокий уровень организации пункта отбора контрактников

Фото: Софья Сандурская

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту и отметил высокий уровень организации и работы.

По его словам, ему как председателю комиссии Мосгордумы по безопасности было важно посмотреть, как работает центр.

"Я сегодня приехал сюда, посмотрел все этапы, все процедуры. Все на высочайшем уровне, на уровне высокого московского стандарта оказания государственных услуг, все четко отлажено, поэтапно, талончики, консультанты, волонтеры, маршрутизация очень грамотно продумана, чтобы не создавать очереди, а наоборот, создать максимально комфортную обстановку, чтобы все процедуры, все процессы оптимизировать", – отметил Щитов.

Он сообщил, что во время посещения пункта пообщался с будущими контрактниками. Они поделились положительными впечатлениями от организации. По мнению депутата, для Москвы важно создать условия для ребят, принявших решение защищать родину.

Щитов выразил признательность команде Сергея Собянина за организацию работы пункта. Он добавил, что остался под очень хорошим впечатлением.

"Большое спасибо команде мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, большое спасибо коллегам из министерства обороны за такую коллаборацию, за такое взаимодействие, которое позволяет создать такой городской современный центр, я аналог такому не видел", – сказал парламентарий.

Он также рассказал, что регулярно отвозит гуманитарную помощь в зону СВО. По его словам, бойцам нужна моральная поддержка. В частности, недавно он вернулся из зоны ВСО в девятый раз.

"Я регулярно отвожу гуманитарную помощь нашим подразделениям непосредственно на линии боевого соприкосновения. И каждый раз, отправляясь в гуманитарную миссию на Донбасс, общаюсь с ребятами. Конечно, приезд любых людей, необязательно даже узнаваемых, что называется, с материка, всегда для них эмоциональная подпитка, эмоциональная поддержка, потому что у бойцов ощущение, что вся страна с ними, каждый помогает на каждом своем этапе, рубеже, участке. Кто-то морально поддерживает, кто-то участвует в гуманитарных сборах, кто-то доставляет гуманитарную помощь", – пояснил Щитов.

Депутат подчеркнул, как важна такая поддержка для участвующих в СВО. Он отметил, что это необходимо, потому что общество и армия должны быть едины. Щитов добавил, что бойцы всегда положительно отзываются о добровольцах. По его мнению, человек, который добровольно подписал контракт, более мотивирован и в условиях боевых действий более эффективен.

Щитов также признался, что впечатлен количеством добровольцев, которые готовы отправиться на военную службу по контракту.

Ранее столичный пункт посещала телеведущая Марина Ким. Она отметила, что работники пункта хорошо относятся ко всем пришедшим, а желание защитить Родину она назвала благородным.



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