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09:31

Общество

Весна в Москве оказалась теплее нормы на 1,3 градуса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Весна в Москве оказалась теплее нормы на 1,3 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в городе за весь сезон выпало 126 миллиметров осадков, что составляет 92% от многолетней климатической нормы сезона.

За минувший май в осадкомер основной столичной метеостанции ВДНХ попало всего 35,1 миллиметра осадков. Это 58% от месячной нормы. Как подчеркнул синоптик, с таким результатом последний весенний месяц в Москве стал четвертым среди самых сухих в XXI веке.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2 июня через столицу пройдет холодный фронт, что приведет к грозе, граду и понижению температуры. Он также предупредил, что потепления на следующей неделе не прогнозируется.

Синоптик отметил, что купальный сезон в этом году задержится из-за холодных ночей. По его словам, купаться можно будет, когда в дневное время столбики термометров будут показывать 20–23 градуса, а ночные температуры будут двузначными.

Москвичи заметили туман утром 1 июня

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