Будущие контрактники рассказали о своем стремлении защитить Родину с оружием в руках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Посетители единого столичного пункта отбора на военную службу по контракту рассказали о своем желании защитить страну с оружием в руках.

По словам одного из гостей центра, у него не получилось с первого раза пополнить ряды добровольцев. Это связано с тем, что он еще не проходил срочную службу. Однако спустя полгода ему удалось решить этот вопрос. Другой мужчина отметил, что у него уже есть опыт боевых действий в качестве добровольца. Он признался, что не может оставаться в стороне, когда его родной город попадает под обстрелы.

"Я уже ездил добровольцем. Опять стреляют в Белгород. Я проживаю в Белгороде и устал смотреть на все на это, поэтому поеду", – заявил он.

Еще один доброволец поделился, что решил присоединиться к российской армии, потому что уверен в своем опыте. По его словам, он служил в разведроте.

Столичный единый пункт отбора на службу по контракту посещают россияне со всех регионов страны. В центре будущие бойцы смогут пройти все необходимые процедуры. Так, в пункте работают врачи и профессиональные инструкторы, которые проверят состояние здоровья потенциального кандидата с учетом данных из электронной медкарты, а инструкторы определяют военную специальность добровольца.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Гостей обслуживают в режиме одного окна в период с 09:00 до 20:00.

Всю информацию о работе пункта и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы. Также москвичи могут задать вопросы о военной службе по контракту через чат-бота @MskContract_bot в Telegram.

Подать заявление для заключения контракта с Минобороны РФ можно на портале "Госуслуги". Процедура проходит в электронном виде.

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту