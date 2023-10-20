"Программа наших передач": "В мире животных"

Основателем и первым ведущим просветительской телепередачи о живой природе и ее обитателях был известный режиссер-документалист Александр Згуриди. Названием программы стало название его книги "В мире животных" – лучше и впрямь не придумаешь.

С 1975 года программу вел журналист-путешественник, автор рубрики "Окно в природу" "Комсомольской правды", лауреат Ленинской премии Василий Песков, с 1977 до 1990 года он был ее ведущим поочередно с ученым-зоологом, путешественником Николаем Дроздовым. Обожавшие природу люди, великолепные рассказчики, яркие, талантливые личности с уникальными знаниями и большими сердцами.

Более 30 лет со дня своего первого выхода в эфир – 17 апреля 1968 года – передача строилась на документалистике, преимущественно на натуралистических фильмах Згуриди и была телекиножурналом. А когда появились еще и студийные съемки, то стала научно-популярной программой. Гостями студии были биологи, орнитологи, зоологи, художники-анималисты, режиссёры документального кино, путешественники, владельцы экзотических домашних питомцев – змей, скорпионов, игуан, крокодилов.

Об этом – в "Программе наших передач".