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22 сентября, 07:25

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома на улица Херсонской

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На юго-западе Москвы завершается капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу улица Херсонская, 37. Дом был возведен в 1970 году.

На объекте уже заменили ряд инженерных сетей. Так, строители установили новые стояки холодного и горячего водоснабжения. Фасад дома также преобразили. Работы прошли по современной технологии с применением полимерцементных смесей.

Теперь специалистам нужно привести в порядок лоджии и установить новые двери. Для ремонта были подобраны качественные материалы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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