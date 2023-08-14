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"Мой район. Обратная связь": завершилось строительство спортивного комплекса "Некрасовка"

"Мой район. Обратная связь": завершилось строительство спортивного комплекса "Некрасовка"

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В районе Некрасовка завершилось строительство спортивного комплекса с одноименным названием. Он станет настоящим центром притяжения для местных жителей.

Площадь трехэтажного здания с подземным этажом превышает 21 тысячу квадратных метров. Там есть ледовая арена, два бассейна и современные тренировочные залы. Профессиональные спортсмены и горожане смогут заниматься там хоккеем, единоборствами, гимнастикой, шахматами.

В здании также оборудуют залы для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта. Рядом со спорткомплексом для автомобилистов оборудуют парковку на 148 машин.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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