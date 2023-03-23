"Мой район. Обратная связь": многофункциональный центр "Баку" откроют после реконструкции

В Москве готовится к открытию после реконструкции современный многофункциональный центр "Баку". На этом месте в 1974 году появился кинотеатр с одноименным названием, однако в 2017 году он пришел в упадок и был закрыт. Спустя два года началась модернизация объекта.

После открытия "Баку" станет одним из районных центров "Место встречи". Площадь отремонтированного здания увеличится почти в три раза. Кинотеатр на 285 мест появится на четвертом этаже здания. Там будет пять залов с анатомическими креслами. Кроме того, в зале установят широкоформатный экран с повышенным коэффициентом светоотражения, это позволит видеть изображение без искажения из любой точки зала.

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