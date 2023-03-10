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"Мой район. Обратная связь": реставрация барельефов на станции метро "Новокузнецкая"

"Мой район. Обратная связь": реставрация барельефов на станции метро "Новокузнецкая"

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В столичном районе Замоскворечье началась реставрация гипсовых барельефов на станции метро "Новокузнецкая". Они украшают перррнный зал. Фигурный фриз 1943 года посвящен Великой Отечественной войне.

На подготовительном этапе специалисты разработали методику реставрации и определили первоначальный цвет барельефа, который и воссоздадут в ходе работ. В данный момент мастера расчищают поверхность от краски. Им предстоит заделать трещины и воссоздать все гипсовые элементы. Рельеф с орденом Отечественной войны тонируют бронзовым колером. В финале все барельефы покроют защитным лаком.

Реставрационные работы проходят в ночное время, чтобы не закрывать станцию. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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